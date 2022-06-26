Köprülü Kanyonda kaybolan Asyalı genç 15 gündür bulunamıyor - Son Dakika
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Köprülü Kanyonda kaybolan Asyalı genç 15 gündür bulunamıyor

26.06.2022 10:52

Köprülü Kanyonda kaybolan Asyalı genç 15 gündür bulunamıyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce serinlemek için Köprülü Kanyona giren ve bir daha kendisinden haber alınmayan Brunei vatandaşı tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Köprülü Kanyonda kaybolan Asyalı genç 15 gündür bulunamıyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce serinlemek için Köprülü Kanyona giren ve bir daha kendisinden haber alınmayan Brunei vatandaşı tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere ve Fahad Nsabımana 12 Haziran günü Manavgat İlçesi Beşkonak Mahallesi Karabük Köprüsü ile Boynuzlubük Mevkii arasında kalan bölgede, yüzmek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra iki isim çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istemeye başladı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, gençlerden üzerinde can yeleği olan Fahad Nsabımana kurtarırken, Ally Seıfu Bukere gözden kayboldu.

Kayıp genç için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olan şahsı çayda arama çalışmalarının devam ettiği ve şu ana kadar bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprülü Kanyonda kaybolan Asyalı genç 15 gündür bulunamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köprülü Kanyonda kaybolan Asyalı genç 15 gündür bulunamıyor - Son Dakika
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