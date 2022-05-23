Köprülü Kavşak kalışmasında sona gelindi - Son Dakika

Köprülü Kavşak kalışmasında sona gelindi

Köprülü Kavşak kalışmasında sona gelindi
Son Güncelleme: 22.06.2022 16:12

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bitme aşamasına gelen Etiler Köprülü Kavşak çalışmalarında gelinen son noktayı teknik ekip ile birlikte inceledi.

Başkan Saygılı proje ile "bölgedeki yoğun trafik yükü azalacak, sıkışıklık ciddi oranda rahatlayacak" dedi.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşak olarak bilinen noktaya başlatılan Köprülü Kavşak çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalarda gelinen son noktayı teknik ekip ile birlikte sahada inceleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Saygılı "Arkadaşlarımız yoğun çalışıyorlar. Biliyorsunuz bu kış oldukça yağışlı geçti. Bu yağışlı günlerde bir miktar çalışmaları etkiledi ama yine de arkadaşlarımız çok yoğun çalışma temposu sergilediler. Kavşak içi ilk katman asfalt serimi tamamlandı. Bu günde ikinci kat aşınma asfaltı atılacaktı ancak yağış engelledi." İfadelerini kullandı.

TRAFİK YÜKÜ RAHATLAYACAK

Bir taraftan yan yolların zemin sağlamlaştırması ve korkulukların yerleştirilmesinin sürdüğünü, diğer taraftan da aydınlatma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunusöyleyen Saygılı "Trafiği büyük ölçüde rahatlatacak, yükü azaltacak olan kavşak çalışmamızda son aşamaya geldik. Çok şükür söz verdiğimiz gibi bu büyük projenin altından da anlımızın akıyla çıktık. Hamdolsun, vatandaşlarımıza hayırlı olsun inşallah" dedi. Aydınlatma işlemlerinin de tamamlanmasıyla kavşak içinin bu hafta içi açılmasının hedeflendiği, kısa süre içinde de yan yolların bağlantılarının tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: Bültenler

Alparslan Türkeş Bulvarı, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köprülü Kavşak kalışmasında sona gelindi - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisi tüm hislerini anlattı! İşte akıllara durgunluk veren yeni hali
11:53 Karabağ Ermenileri, Azerbaycan'ın silah bırakma talebini kabul etti
11:18 Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu
11:05 Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım
10:54 Paşinyan'a medet umduğu Rusya'dan soğuk duş! Ukrayna'ya gönderilen yardımları unutmamışlar
10:44 Pertek Belediyesi'nde 150 milyonluk vurgun iddiası! İmarlı arsa takas edildi
10:27 Ali Koç'tan şampiyonluk totemi! Fenerbahçe'nin maçlarını statta izlemeyecek
10:25 Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, takipçileri ikiye bölündü
10:18 Karabağ cephesinde son durum! İşte 5 maddede dün gece olan bitenin özeti
10:21 Altının gram fiyatı 1.677 seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 12:29:12. #1.13#
SON DAKİKA: Köprülü Kavşak kalışmasında sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement