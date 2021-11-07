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Köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

07.11.2021 22:34
Köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Furkan Sincar'ın kullandığı 27 AHY 732 plakalı otomobil, Artuklu Üniversitesi Kavşağı'nda köprülü kavşaktan alt yola düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Sincar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Artuklu Üniversitesi, İtfaiye, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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