Köprülü kavşaktan atladı, otomobilin üzerine düşüp, ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA'da, intihar etmek için köprülü kavşağın korkuluklarından atlayan kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen otomobilin üzerine düşerek, ağır yaralandı. Hastanede ameliyata alınan kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesindeki Gençosman Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İntihar etmek için köprülü kavşağa gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kenardaki korkuluklara çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola atlayan kişi, yoldan geçen E.G.'nin kullandığı 16 AGB 907 plakalı otomobilin üzerine düştü. Daha sonra savrularak, yola düşen kişi, ağır yaralandı. Sürücü E.G.'nin haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürürken, köprülü kavşaktan atlayan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.