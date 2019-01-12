Son Dakika Haberleri: Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı Turistleri Ağırladı

Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı Turistleri Ağırladı

54 dakika önce

İstanbul'dan başlayıp, Konya'ya kadar 831 kilometrelik Sufi Yolu'nu yürüyen Amerikalı Joe ve Leah'ı Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ağırladı.

Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı Turistleri Ağırladı, System.String[]
İstanbul'dan başlayıp, Konya'ya kadar 831 kilometrelik Sufi Yolu'nu yürüyen Amerikalı Joe ve Leah'ı Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ağırladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "İstanbul'dan başlayıp Konya'da biten 831 kilometrelik Sufi Yolu'nu yürüyen Amerika Colorado'lu gezginlerimiz Joe ve Leah'ı tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayımızda ağırladık. Kendilerini burada misafir etmekten mutluluk duyduk. Amerikalı turistlerimize ziyaretleri sebebiyle çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Yaşam
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