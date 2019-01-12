Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı Turistleri Ağırladı
54 dakika önce
İstanbul'dan başlayıp, Konya'ya kadar 831 kilometrelik Sufi Yolu'nu yürüyen Amerikalı Joe ve Leah'ı Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ağırladı.
İstanbul
'dan başlayıp, Konya
'ya kadar 831 kilometrelik Sufi Yolu'nu yürüyen Amerikalı Joe ve Leah'ı Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediyesi ağırladı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "İstanbul'dan başlayıp Konya'da biten 831 kilometrelik Sufi Yolu'nu yürüyen Amerika Colorado
'lu gezginlerimiz Joe ve Leah'ı tarihi Köprülü Mehmet Paşa
Kervansarayımızda ağırladık. Kendilerini burada misafir etmekten mutluluk duyduk. Amerikalı turistlerimize ziyaretleri sebebiyle çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:24 Kaynak: İHA
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