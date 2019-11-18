Köprülü vinç operatörü mesleki yeterlilik belgesi sınavları Nazilli'de yapılıyor

10 Kasım 2019 tarihinden itibaren zorunluluk kapsamına giren Köprülü Vinç Operatörlüğü Mesleki Yeterlilik Belgesi için Nazilli Ticaret Odası tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti veriliyor.



Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapılıyor. Köprülü Vinç kullanan kişilerin katıldığı sınavlarda başarılı olanlar ustalık belgesi yerine geçen mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanıyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; "Sektör ayırımı yapılmaksızın köprülü vinç kullanan tüm işyerlerinde bundan böyle belgesiz personel çalıştırılması Bakanlık tarafından yasaklanmıştır. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan köprülü vinç kullandığı tespit edilen personel için işyerine aylık idari para cezası tahakkuk edeceği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri tarafından ifade edilmektedir. Nazilli Ticaret Odası 44 meslek dalında Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) Hizmeti vermektedir. Nazilli merkez ve altı ilçenin yetki alanı içinde olması nedeniyle Bölge Odası olmanın sorumluluğunu taşıyan kurumumuz MEYBEM A.Ş iş birliğinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavını düzenli olarak yapan az sayıda Odadan birisiyiz. Üretim ve imalat faaliyeti bulunan işyerlerinin genelinde Köprülü Vinç kullanılmaktadır. Bu işyerlerinde köprülü vinç kullanan birçok işçinin MYB Belgesi bulunmadığından Odamız üyeleri için yerinde hizmet ilkesiyle MYB sınav ve belgelendirme hizmetini talep eden işyerlerimizde verilebilmekteyiz.



Değişik iş kollarında ancak aynı sektörde olmak şartıyla; toplamda on kişilik bir talebi sağlayan işletme için sınavı işyerinde yapabiliyoruz. Bu işletmeler için büyük avantaj sağlıyor. Personelin işyerinden ayrılmadan sınav/belge hizmeti alması işyerinin faaliyetine ara vermeden devam etmesine imkan verirken, işçinin bu hizmet için başka bir kente gitmek zorunda olmaması kendisine maddi/manevi fayda sağlıyor" dedi.



Nazilli Ticaret Odasının verdiği Mesleki Yeterlilik Belgesi hizmetlerinden bazıları şunlar;



İnşaat Sektörünün tüm dalları, Köprülü Vinç Operatörlüğü, Kaynakçılık, Metal Sac İşlemeci, Metal Kesimci, CNC Programcısı, Makine Bakımcısı, Servis Şoförlüğü, Emlakçılık, Asansör Bakım ve Onarımcısı ve 2.el Motorlu Araçlar Satış Sorumlusu.



Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları Nazilli Ticaret Odası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan yetki almış Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri -MEYBEM A.Ş işbirliğinde Nazilli Ticaret Odası'nda yapılıyor. - AYDIN