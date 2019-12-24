Köprülü'ye yeni görev - Son Dakika
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Köprülü'ye yeni görev

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) Gümüşhane İl Temsilciliğine, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) Gümüşhane İl Temsilciliğine, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 sayılı kararnamesi ile kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde hizmete giren Genel Merkezi'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ankara ve İstanbul dışındaki aralarında Gümüşhane'nin de bulunduğu 79 vilayete atanan temsilcilerin isimlerini açıkladı.


Buna göre Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Kuşakkaya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sezai Köprülü, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Gümüşhane İl temsilcisi oldu.


Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Gümüşhane İl temsilcisi olarak atanan Köprülü, "Küresel Gazeteciler Konseyi'nin resmi kuruluşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 Karar Sayısı ile onaylanmıştır. Öncelikle bize bu önemli görevi layık gören KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederim. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin hem Gümüşhane'mizin tanıtımına hem de meslektaşlarımızın mesleki gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ülkemize, ilimize ve basın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
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