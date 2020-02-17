Köprülülü Hamdi Bey şehit edilişinin 100. yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köprülülü Hamdi Bey şehit edilişinin 100. yılında anıldı - Son Dakika

Köprülülü Hamdi Bey şehit edilişinin 100. yılında anıldı

7 saat önce

Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülülü Kaymakam Hamdi Bey, şehit edilişinin 100. yılında Biga Şehitliği ile Hamdi Bey Meydanı'nda düzenlenen törenlerle anıldı.

Köprülülü Hamdi Bey şehit edilişinin 100. yılında anıldı, System.String[]

Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülülü Kaymakam Hamdi Bey, şehit edilişinin 100. yılında Biga Şehitliği ile Hamdi Bey Meydanı'nda düzenlenen törenlerle anıldı.


17 Şubat 1920'de şehit edilen Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayi Milliye'nin önemli isimlerinden Köprülülü Kaymakam Hamdi Bey şehit edilişinin 100. yılında ilk olarak Biga Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Dr. Tevfik Başarı Camii İmam Hatibi Davut Yasan, Kur'an-ı Kerim okudu. Biga Müftüsü Ramazan Orhanlı'nın Köprülülü Hamdi Bey'in kabri başında dua okutmasının ardından, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Şehitlik Defterini imzaladı. Ardından Hamdi Bey Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde ise ilk olarak Kaymakamlık ve Belediye çelenkleri sunuldu. Törene Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçinöz, İlçe Jandarma Komutanı Ufuk Erikli, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Şehit edildiğinde 34 yaşındaydı


Kaymakam Köprülülü Hamdi Bey'in vatan ve millet aşkıyla yaptığı çalışmalara dikkat çeken Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bugün, vatan denildiği zaman gözünü hiç kırpmadan düşmana ilerleyen, vatanımızın bekası ve milletimizin huzuru için büyük fedakarlıklar gösteren bir isim için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şehit Kaymakam Hamdi Bey şehit edildiğinde 34 yaşında gencecik bir delikanlıydı. Dur durak bilmeyen kişiliğiyle kaymakam olarak görev yaptığı Demirköy'den Edremit'e kadar hiçbir zorluğa aldırmadan, engelleri bir bir aşarak vatan, millet aşkıyla örnek çalışmalar yaptı. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli safhalarından biri olan Milli Mücadele Dönemi ve Biga'nın kurtuluş mücadelesinde çok ayrı yeri olan Köprülülü Hamdi Bey, vatansever arkadaşları ve bölgedeki köylülerimiz Akbaş Cephaneliği baskınını tarihe geçen başarıyla gerçekleştirdi" dedi. - ÇANAKKALE

Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
Hint ordusunda kadın subaylar artık eşit haklara sahip olacak, komutanlık da yapabilecek 17 yaşındaki Endonezyalı Sarah annesini öldüren saldırganlara cezaevinde sordu: Bunu neden yaptınız? Süper Lig'de 22. hafta sona erdi! İşte puan durumu

Son Dakika Haberleri
00:19 Matrrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köprülülü Hamdi Bey şehit edilişinin 100. yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]