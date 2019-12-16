Köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Talat Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağının beton blokuna çarptı.

Kazada sürücü, eşi Emine (62), gelini Aysel (35), torunları Telat (14) ve Büşra Elmas (9) yaralandı.

Araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Elmas, Aysel ile Telat Elmas, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Değerli Taş, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:07 Kaynak: AA
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