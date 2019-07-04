Son Dakika Haberleri: Köprünün beton kaplaması çöktü
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Köprünün beton kaplaması çöktü

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında yol çöktü.

Köprünün beton kaplaması çöktü, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında yol çöktü. Köprü çevresi, güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Değirmendere  Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında, henüz belirlenemeyen nedenle yol çöktü. Yaklaşık 1 metrelik asfalt yolda çökme meydana gelirken, mahalleli belediyeye haber verdi. İhbarla gelen belediye görevlileri, çöp konteynerlerini çevresine koyup, güvenlik şeridi çekti. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onarım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:21 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Mahallesi, Kocaeli, Gölcük, Güncel
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