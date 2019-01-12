Köprünün Çökmesi Sonucu Mahsur Kalan İşçiler Kurtuldu
57 dakika önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle baraj üzerindeki bir köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan işçiler kendi imkanlarıyla kurtuldu.
İzmir
'in Kemalpaşa
ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle baraj üzerindeki bir köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan işçiler kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Kemalpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yiğitler Mahallesindeki Yiğitler Barajı taştı. Taşmayla birlikte bölgede heyelanlar meydana geldi. Heyelanın etkisiyle Yenikurudere, Kanberler, Bayındır
bağlantı yolu trafiğe kapandı. Yol üzerindeki Yiğitler Barajı üzerindeki köprü de çöktü. Bu nedenle, baraj çalışanları da iş makineleriyle suyun diğer yakasında mahsur kaldı ve karşıya geçemedi. Mahsur kalan işçilere ise ip yardımıyla yiyecek ulaştırıldı. İşçiler yapılan çalışmaların ardından, patika bir yoldan geçerek kendi imkanlarıyla mahsur kaldıkları yerden kurtuldu. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:25 Kaynak: İHA
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