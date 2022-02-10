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Köprünün korkuluk demirlerini çalan şahıslar, yakayı ele verdi - Son Dakika

Köprünün korkuluk demirlerini çalan şahıslar, yakayı ele verdi

10.02.2022 09:32
Köprünün korkuluk demirlerini çalan şahıslar, yakayı ele verdi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir köyün girişindeki köprünün demir korkuluklarını çalan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir köyün girişindeki köprünün demir korkuluklarını çalan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 2021 yılı Eylül ayında Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Saçak beldesi Yalıdüzü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle girişinde bulunan köprünün demir korkulukları çalındı. Durumu fark eden mahallelilerin ihbarı üzerine Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çerkeş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde, köprünün demir korkuluklarını çalan şahısların kimlikleri tespit edildi. Şahıslar ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

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Jandarma, Hisarcık, Çankırı, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köprünün korkuluk demirlerini çalan şahıslar, yakayı ele verdi - Son Dakika


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