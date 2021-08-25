Köprünün korkuluklarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Toplu Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toplu Mahallesi istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü M.B.(31), virajı alamayarak köprünün korkuluklarına çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN