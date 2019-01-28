Köprünün Korkuluklarını Çalan Şüpheliler Yakalandı
3 dakika önce
Kırklareli'nde bir köprünün korkuluklarını çalan 2 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde bir köprünün korkuluklarını çalan 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri E.A'nın idaresindeki at arabasının üzerinde demirler olduğunu fark ederek at arabasını durdurdu.
Yapılan incelemelerde demirlerin Devlet Su İşlerine ait bir köprüden söküldüğü tespit edildi.
Olayla ilgili E.A. ve S.D. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:17 Kaynak: AA
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