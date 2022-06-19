Köprünün mazgalları çalındı - Son Dakika
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Köprünün mazgalları çalındı

19.06.2022 19:20
Köprünün mazgalları çalındı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeni yapılan "Güney Çaycuma Köprüsü" mazgalları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeni yapılan "Güney Çaycuma Köprüsü" mazgalları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Burunkaya-TOKİ girişine yeni yapılan bağlantı köprüsü olan Güney Çaycuma Köprüsünün üzerinde bulunan mazgallar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Beton bağlantılarından sökülerek çalınan mazgallar sonrası oluşan manzara ise objektiflere yansıdı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprünün mazgalları çalındı - Son Dakika

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