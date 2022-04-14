Köprüsü yıkılan köydeki hasta için ağaç köklerinden geçiş yaptılar - Son Dakika
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Köprüsü yıkılan köydeki hasta için ağaç köklerinden geçiş yaptılar

14.04.2022 15:02
Köprüsü yıkılan köydeki hasta için ağaç köklerinden geçiş yaptılar

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, taşkın nedeniyle köprüsü yıkılan Çaydüzü köyünde rahatsızlanan Sebahat Kürekçi (68), iş makinesiyle ağaç köklerinden köprü yapılarak çaydan geçirilip, hastaneye ulaştırıldı.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, taşkın nedeniyle köprüsü yıkılan Çaydüzü köyünde rahatsızlanan Sebahat Kürekçi (68), iş makinesiyle ağaç köklerinden köprü yapılarak çaydan geçirilip, hastaneye ulaştırıldı.

Çaydüzü köyüne ulaşımı sağlayan Karacehennemboğazı Çayı üzerindeki köprü, geçen yıl 11 Ağustos'ta, meydana gelen sel felaketinde yıkıldı. Köprünün yerine yapılan geçici köprü de 2 hafta önce kar sularının erimesi nedeniyle çayda su seviyesinin yükselmesiyle yıkıldı. Çaydaki su seviyesi yüksek olduğu için de yerine yeni köprü yapılamadı. Dün köy halkından Sebahat Kürekçi, evinde rahatsızlandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama ve kurtarma ekipleri, iş makineleriyle çayda dev ağaç köklerinden köprü yaptı. Ağaç köklerinin üzerinden geçen ekiplerin sırtında karşıya geçirilip, ambulansa taşınan Sebahat Kürekçi, hastanede tedaviye alındı.


Köprüsü yıkılan köydeki hasta için ağaç köklerinden geçiş yaptılar
Köprüsü yıkılan köydeki hasta için ağaç köklerinden geçiş yaptılar
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İnebolu, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köprüsü yıkılan köydeki hasta için ağaç köklerinden geçiş yaptılar - Son Dakika


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