Köprüye çıkıp atlamak istedi, İHA muhabiri ikna etmeye çalıştı - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde intihar girişiminde bulunmak isteyen şahıs, İHA muhabirinin ve vatandaşların iş birliği ile kurtarıldı.

Devrek'te F.S. adlı vatandaş Devrek Çayı'nın geçtiği Çomaklar Köprüsüne çıkarak hayatına son vermek istedi. Kendisine kimsenin yardım etmediğini ve gıdaya ihtiyacı olduğunu belirten şahsı olay yerine gelen İhlas Haber Ajansı muhabiri ikna çabaları ile oyalarken, bir anlık dalgınlığından faydalanan çevredeki vatandaşlar da köprüden F.S.'yi yakaladı.

112 ekipleri ile emniyet güçlerinin gelmesi ile kontrol altına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK