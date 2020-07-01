Köprüye çıkıp, boynuna bağladığı iple intihara kalkıştı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir ucunu korkuluklara, diğerini boynuna bağladığı iple ırmak üzerindeki köprüde intihara kalkışan O.B. (50), jandarmanın uzun çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildi.

Olay, dün akşam Manavgat çevreyolu köprüsünde meydana geldi. Manavgat Irmağı'nın üzerindeki köprünün korkuluk demirlerini aşan kişi, ipin bir ucunu boynuna, diğerini de korkuluklara bağlayıp intihar edeceğini söyledi. Devriye görevi için yoldan geçen Manavgat Jandarma Komutanlığı'na bağlı bir ekip, durumu fark etti. Hemen olaya müdahale eden ekip, adının O.B. olduğu öğrenilen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Çevredekiler ve ırmakta gezintiye çıkan teknelerdekilerin meraklı bakışlarla izlediği O.B., zaman zaman rahatsızlandığını söyleyerek, düşme tehlikesi yaşadı. O.B., kendisini ikna etmeye çalışan jandarma personeline, komutanla konuşmak istediğini söyledi. Kendisinin komutan olduğunu söyleyen bir jandarma personelinin O.B. li konuşmasının ardından ikna olan O.B., korkuluklardan alındı. O.B. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.