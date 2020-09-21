Köprüye sıkışan araç, lastiğinin indirilmesi ile kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde alt geçite sıkışan nakliye aracı, lastik havalarının indirilmesi ile kurtarıldı.

Olay, Efeler'in Kızılay Cadeesi üzerinde bulunan alt geçitte akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 09 H 0083 plakalı bir nakliye aracının sürücü alt geçitten geçmek istedi. Alt geçitten geçmek istediği sırada araç yüksekliği fazla gerince araç tren yolu köprüsüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvene alarak köprüye giden trafiği kesti. Bir süre sıkışan aracı kurtarmaya çalışan ekipler, aracın lastiğini indirerek sıkıştığı yerden kurtardı. Sıkışan aracın kurtarılmasının ardından ekipler, kapatılan yolu tekrar trafiğe açtı. - AYDIN