Köprüye tersten giren sürücüler polisi görünce vitesi geriye taktı
59 dakika önce
Edirne'de tek yön trafik akışının sağlandığı tarihi taş köprülerdeki denetimi fark eden bazı sürücüler polisten geri manevrayla kaçmaya çalıştı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:08 Kaynak: AA
'de tek yön trafik akışının sağlandığı tarihi taş köprülerdeki denetimi fark eden bazı sürücüler polisten geri manevrayla kaçmaya çalıştı. Edirne Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tek yön trafik akışının sağlandığı tarihi köprülerde kural ihlali denetlemesi yaptı.
Tarihi köprüler Yalnızgöz ve Saraçhanane köprülerinde denetim için bekleyen ekipler, kural ihlaliyle köprüden geçen pek çok sürücüyü yakaladı. Polisi fark eden bazı sürücüler ise geri manevrayla kaçmaya çalıştı.
Polis ekipleri ters yönde seyreden 23 araca 26 bin 831 lira para cezası kesti. Denetimde 1 araç trafikten men edildi, 1 sürücünün ehliyeti iptal edildi ve çeşitli suçlardan aranması olan 1 zanlı da yakalandı.
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