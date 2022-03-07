KÖPRÜYE ÜCRET ÖDEMEMEK İÇİN PLAKAYI CERRAHİ MASKEYLE KAPATTILAR - Son Dakika
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KÖPRÜYE ÜCRET ÖDEMEMEK İÇİN PLAKAYI CERRAHİ MASKEYLE KAPATTILAR

07.03.2022 12:21

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü ücretini ödememek için plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü ücretini ödememek için plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otoyol ve köprü ücretlerinden kaçmak için motosikletinin plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü kameraya yansıdı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken plakadaki cerrahi maskeyi gören bir sürücü cep telefonuyla kural tanımaz motosikletliyi kayda aldı. Sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti. Avrupa yakasına geçen motosikletli ve yolcusu gözden kayboldu.

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Fatih Sultan Mehmet, TEM Otoyolu, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KÖPRÜYE ÜCRET ÖDEMEMEK İÇİN PLAKAYI CERRAHİ MASKEYLE KAPATTILAR - Son Dakika
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