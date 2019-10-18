Son Dakika Haberleri: Köprüyü silahla trafiğe kapatan şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Köprüyü silahla trafiğe kapatan şüpheli tutuklandı

Köprüyü silahla trafiğe kapatan şüpheli tutuklandı

17 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engelleyen şüpheli, "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

Köprüyü silahla trafiğe kapatan şüpheli tutuklandı, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engelleyen şüpheli, "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde B.A. (45) isimli şahıs gece saatlerinde aracını köprünün ortasında durdurmuş ve elinde silahla araçtan inmişti. Silah ile araçların geçişini engelleyen şahıs, 1,5 saat boyunca köprüde trafiğin çift yönlü olarak durmasına neden olmuştu. İkna edilen şahıs polis tarafından gözaltına alınırken köprü de trafiğe açılmıştı.


"Aracımın bagajındaki oyuncak tabancayı elime aldım"


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.A., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli savcılık sorgusunda, "Bugün saat 03.00 sıralarında alkollü olmamın da etkisiyle bana ait olan araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdikten sonra köprü üzerinde aracımı sağ ve orta şeridi ortalayacak şekilde yan durdurdum. 17 Ekim 2019 tarihinde ABD Başkanı Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarını protesto etmek için aracımdan indim. Aracımın bagajında bulunan küçük oğluma ait oyuncak tabancayı elime aldım ve köprünün üzerinde bir müddet sağa sola doğru yürüdüm. Trump aleyhine bazı sloganlar attım. Ben araçları durdurmaya çalışmadım. Beni gören araçlar kendiliğinden durdu. Trafik akışı ise devam etti. Sonrasında polisler geldi. Ben bir müddet daha elimde oyuncak silahla sloganlarıma devam ettim ve özel harekat polislerinin geldiklerini gördükten sonra silahı denize attım. Oyuncak silahı denize atmamın sebebi, silahın polisler tarafından gerçek zannedilerek panik olunmasının önüne geçmekti. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım" dedi.


"Trump'ın son beyanı beni iyice çileden çıkardı"


Şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli mahkeme sorgusunda, "Psikolojim bu aralar ailevi sıkıntılar nedeniyle bozulmuştur. ABD Başkanı Trump'ın son beyanı beni iyice çileden çıkardı ve ona tepki olsun diye boğaz köprüsünde aracımı durdurdum. Oğluma ait oyuncak silah çıkartarak dikkat çekmek için kafama dayadım, amacım gazetecileri oraya çağırarak dikkat çekmekti. Herhangi bir vatandaşı rahatsız etmek gibi bir kastım yoktu. Suçsuzum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" diye konuştu.


Tutuklandı


Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli B.A., "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçunu işlediğine dair somut delillerin bulunması, kaçma şüphesinin olması ve delillerin tamamının henüz toplanmamış olması gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Donald Trump, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız dedik
Erdoğan'dan Trump'ın mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak BM'den terör örgütü PKK/YPG'nin kimyasal silah manipülasyonlarına yalanlama Son Dakika: Donald Trump'tan Erdoğan'ın Twitter mesajına yanıt: Terörizmi yenelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 19:33:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprüyü silahla trafiğe kapatan şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]