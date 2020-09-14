Köpük tabakların yerini kağıt tabaklar aldı - Son Dakika

Hiçbir ağaç kesilmeyerek sadece geri dönüştürülmüş atık kağıtlardan oluşan viyol tabaklar CarrefourSA'nın taze sebze ve meyve reyonlarında kullanılmaya başlandı.

Dünya üzerinde her yıl yaklaşık 350 milyon ton plastik üretiliyor. Bu plastiklerin hiçbiri doğada kısa sürede kendiliğinden parçalanarak yok olmuyor. Araştırmalar, dünya genelinde üretilen plastiklerin yüzde 1,5 ile yüzde 4,5 arasının okyanuslara taşındığını belirtiyor. Günümüzde Kuzey Pasifik'teki Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık iki katı genişliğindeki "Büyük Pasifik Çöp Alanı", okyanusların dünyanın plastik çöp toplama alanlarına dönüştüğünü kanıtlıyor. CarrefourSA, taze sebze – meyve reyonlarında geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilen, meyve ve sebze ile teması uygun, doğa dostu ve yerli üretim viyol tabakları kullanmaya başladığını duyurdu. Başta, Tarım ve Orman Bakanlığı altında faaliyet gösteren TİGEM ve TAGEM ile devam eden iş birliği çerçevesinde yerli tohum ile üretilen ürünler olmak üzere, diğer paketli ürünler ve organik ürünler, 1 Eylül'den itibaren doğa dostu, meyve ve sebze ile temasa uygunluğu onaylanmış yüzde 100 geri dönüşümlü viyol tabaklarla reyonlara gelmeye başladı.

PANDEMİDEN ÖNCE 5 MİLYON KÖPÜK TABAK KULLANILIYORDU

Pandemiden önce yılda 5 milyon adet plastik bazlı köpük tabakta ürün satışı gerçekleştiren CarrefourSA, pandemi sürecinde hijyen kuralları sebebiyle, bu miktarın artmasıyla birlikte selüloz bazlı, yerli üretim viyol tabak kullanma kararı aldığını duyurdu. Dentaş Kağıt tarafından üretim safhasında hiçbir ağaç kesilmeyerek sadece geri dönüştürülmüş atık kağıtlardan ve meyve ve sebze ile temasa uygun olarak Denizli'de üretiliyor.