Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı

Adana'da hastanede çalışan bir kişinin 70 bin lira değerindeki motosikletinin çalınması güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hırsızın yüzünü köpükle saklamaya çalıştığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede çalışan Ahmet Günbeyi (36) gece arkadaşının yanına gelip motosikletini de kaldırımda kilitledi. Sabah kalkıp işe gitmek istediğinde ise motosikletinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine Günbeyi polisi arayarak şikayetçi oldu. Günbeyi bir taraftan da dedektif gibi güvenlik kamerası görüntüsü aramaya başladı. Bir süre sonra Günbeyi güvenlik kamerası görüntüsü buldu. Zanlının yüzünü köpük ile kapatmaya çalışarak motosikleti götürdüğü görüldü. Polis her yerde zanlıyı arıyor. Günbeyi ise motosikletinin kendisi için çok önemli olduğunu, bütün birikimiyle aldığını belirterek, hırsızın bir an önce bulunmasını istedi. - ADANA