Son Dakika Haberleri: Kopya banka siteleriyle 100 bin kişinin şifrelerini ele geçirdiler
Son Dakika Güncel Kopya banka siteleriyle 100 bin kişinin şifrelerini ele geçirdiler

Kopya banka siteleriyle 100 bin kişinin şifrelerini ele geçirdiler

2 saat önce

KOCAELİ'de, bankaların internet sitelerini birebir kopyalayarak 'oltalama' denilen yöntemle 100 bin kişinin banka bilgilerini ele geçiren 8 kişi yakalandı.

Kopya banka siteleriyle 100 bin kişinin şifrelerini ele geçirdiler, System.String[]
KOCAELİ'de, bankaların internet sitelerini birebir kopyalayarak 'oltalama' denilen yöntemle 100 bin kişinin banka bilgilerini ele geçiren 8 kişi yakalandı. Hesaplarına geçirdikleri 2 milyon lira ile lüks otomobiller alıp, para desteleriyle fotoğraf çektiren yaşları 18 ile 20 arasında değişen 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de bankaların internet sitelerini birebir kopyalayan kişiler, 'oltalama' denilen yöntemle yurt genelinde 100 bin kişinin banka şifrelerini ele geçirdi. Bu şifreler ile vatandaşların banka hesaplarına giren zanlılar, yaklaşık 2 milyon TL'yi hesaplarına geçirdi. Hesaplarından para çekildiğini anlayan kişiler polise şikayette bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu yaşları 18 ile 20 arasında değişen F.A., M.İ.S., İ.B.Ş., O.Ö., Y.T., T.E., T.A. ve M.T.'yi gözaltına aldı. 8 kişinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet, taşınabilir hard disk, flaş bellek, cep telefonu, banka kartı, kredi kartı ve bir adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin haksız kazanç ile satın aldıkları değerlendirilen 2 adet lüks otomobile de el konuldu.

8 kişinin sosyal medya hesaplarında paralarla çekildikleri fotoğraflar dikkat çekti. Bir kişinin para destelerini elinde tutarken, omuzlarının üstüne de para koyup fotoğraf çektirdiği görüldü. 8 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.


- Kocaeli
Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı
Son dakika: Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Son Dakika: Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi Filistin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:38:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kopya banka siteleriyle 100 bin kişinin şifrelerini ele geçirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]