Son Dakika Haberleri: Kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi
BBC
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Kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi

1 saat önce

Hindistan'da bir lise, kimya sınavında kopya çekmelerini önlemek için öğrencilerin başına koli geçirdi.

Kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi, System.String[]

Hindistan'da bir lise, kimya sınavında kopya çekmelerini önlemek için öğrencilerin başına koli geçirdi. Okul yönetimi sonradan internette viral olan ve tepki çeken fotoğraflar için özür diledi.

Karnataka eyaletindeki Bhagat Pre-University College'ın idari sorumlularından M.B. Satish, BBC'ye açıklamasında kendi geliştirdiği sıra dışı kopya önleme yöntemi için "Başka yerlerde yapıldığını duyduktan sonra deneme için biz de yaptık" dedi.

Satish, öğrencilerin bir tarafı açık kolileri başlarına kendi rızalarıyla geçirdiğini öne sürerek "Hiçbir zorlama yoktu. Zaten fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi bazı öğrenciler takmıyor. Takanların bazıları da 15-20 dakika sonra çıkardı. Bir saat sonra da biz tüm öğrencilerden kolileri çıkarmasını istedik" diye konuştu.





'İnsanlık dışı'

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, eyalet yetkilileri fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinden sonra sınav sürerken okula giderek duruma müdahale etti.

Eyaletin Orta Eğitim Dairesi Müdür Yardımcısı S.C. Peerjade, uygulamayı "insanlık dışı" diye niteledi.





Peerjade şunları söyledi:

"Mesajı alınca hemen okula gittim. Okul yönetimine bunu derhal durdurmaları talimatını verdim. Bu emri veren okul yönetimi için disiplin soruşturması başlattık."

Hindistan, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:14 
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