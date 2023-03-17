Kopya düzeneğiyle sınava geldi, dikkatli polise kül yutturamadı - Son Dakika
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Kopya düzeneğiyle sınava geldi, dikkatli polise kül yutturamadı

17.03.2023 21:40
Kopya düzeneğiyle sınava geldi, dikkatli polise kül yutturamadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ehliyet almak için düzenlenen e-sınavı bir türlü geçemeyen vatandaş, uzaktan kameralı bağlantı kurarak sınavı geçmeye yönelik kopya düzeneği hazırladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ehliyet almak için düzenlenen e-sınavı bir türlü geçemeyen vatandaş, uzaktan kameralı bağlantı kurarak sınavı geçmeye yönelik kopya düzeneği hazırladı. Hazırlanan düzenek, kapıdaki polisin dikkatinden kaçmayınca şahsın sınavı geçme hayali bir kez daha suya düştü.
İzmit ilçesinde bulunan e-sınav merkezinde akıl almaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyet almak için yapılan e-sınavı bir türlü geçemeyen vatandaş, kopya düzeneği hazırladı. Sınavı geçmek isteyen kişi, polarının içerisindeki yuvarlak göze kamera sakladı. Uzaktan bağlantı kurmak için de çantasında düzenek hazırlayan şahıs, soruları karşı tarafa uzaktan bağlantıyla gösterip kulaklıktan aldığı cevaplarla işaretlemeyi planladı. Şahsın planı ve sınavı bu şekilde geçme hayalleri ise kapıda görevli polisin dikkati sayesinde suya düştü. Polis tarafından yakalanan şahsın kopya düzeneği hazırladığı ortaya çıkınca sınava girişi iptal edildi. Genç şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kopya düzeneğiyle sınava geldi, dikkatli polise kül yutturamadı - Son Dakika


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