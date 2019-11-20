Son Dakika Haberleri: Kopya Mona Lisa'ya 600 bin dolar
Son Dakika Magazin Kopya Mona Lisa'ya 600 bin dolar - Son Dakika Magazin

Kopya Mona Lisa'ya 600 bin dolar

6 saat önce

16. yüzyılda Leonardo da Vinci tarafından resmedilen meşhur Mona Lisa tablosunun 17. yüzyılda yapılan kopyası, Fransa'nın başkenti Paris'teki açık artırmada satıldı.

Kopya Mona Lisa'ya 600 bin dolar, System.String[]

16. yüzyılda Leonardo da Vinci tarafından resmedilen meşhur Mona Lisa tablosunun 17. yüzyılda yapılan kopyası, Fransa'nın başkenti Paris'teki açık artırmada satıldı. Reuters'ın haberine göre replika tablo, Sotheby's adlı müzayedede, açık artırmada ilk verilen 70 bin ila 90 bin euro'luk değerlemeden çok daha fazlasına, 552 bin 500 euro'ya (611 bin 950 dolar) alıcı buldu.


Sotheby's yöneticisi Baukje Coenen, Mona Lisa replikasının satışının ardından yaptığı açıklamada, "Bu şaşırtıcı sonuç, bu ikonik resmin kalıcı cazibesinin gücünü kanıtlıyor" dedi.

Mona Lisa, Reuters, Fransa, Paris, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:26 
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