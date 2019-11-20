Kopya Mona Lisa'ya 600 bin dolar

16. yüzyılda Leonardo da Vinci tarafından resmedilen meşhur Mona Lisa tablosunun 17. yüzyılda yapılan kopyası, Fransa'nın başkenti Paris'teki açık artırmada satıldı. Reuters'ın haberine göre replika tablo, Sotheby's adlı müzayedede, açık artırmada ilk verilen 70 bin ila 90 bin euro'luk değerlemeden çok daha fazlasına, 552 bin 500 euro'ya (611 bin 950 dolar) alıcı buldu.



Sotheby's yöneticisi Baukje Coenen, Mona Lisa replikasının satışının ardından yaptığı açıklamada, "Bu şaşırtıcı sonuç, bu ikonik resmin kalıcı cazibesinin gücünü kanıtlıyor" dedi.