Kopya sitelerle tatilcileri dolandıranlar, Türkiye ve otellerimizin imajına da zarar veriyor! - Son Dakika

Kopya sitelerle tatilcileri dolandıranlar, Türkiye ve otellerimizin imajına da zarar veriyor!

22.03.2021 18:27
Kopya sitelerle tatilcileri dolandıranlar, Türkiye ve otellerimizin imajına da zarar veriyor!, System.String[]

Türkiye'deki otellerin internet sitelerini kopyalayarak binlerce insanın tatil hayallerini kabusa çeviren dijital dolandırıcılar, Türkiye'deki otelleri hedef almaya devam ediyor. Talebin yoğun olduğu ülkelerdeki otellerin sitelerine yoğunlaşan dolandırıcılar, Türkiye'de tatil yapmak isteyen tatilcilerin kabusu olurken Türkiye'nin ve otellerin imajına da büyük zarar veriyor.

Tourism Today - Tuncay Sevin

Türkiye'deki otellerin internet sitelerini kopyalayarak binlerce insanın tatil hayallerini kabusa çeviren dijital dolandırıcılar, Türkiye'deki otelleri hedef almaya devam ediyor. Talebin yoğun olduğu ülkelerdeki otellerin sitelerine yoğunlaşan dolandırıcılar, Türkiye'de tatil yapmak isteyen tatilcilerin kabusu olurken Türkiye'nin ve otellerin imajına da büyük zarar veriyor.

"Turizm sektörü kendisin korumalı"

Konu hakkında önemli açıklamalar yapan PRODAFT firmasının ortağı, Zeki Emir Demirci, dolandırıcıların milyonlarca dolar para kazandıkları ve yargıdan kaçabildikleri için çok profesyonelce ve ciddi paralar harcayarak otellerin internet sitelerini kopyaladığını belirterek: "Türkiye'de turizm sektörü de günümüz siber tehditlerinden etkilenen diğer sektörler gibi, kendini koruma altına almalı" dedi.

"Milyonlarca dolardan bahsediyoruz"

Otel web sitelerini kopyalama dolandırıcılığının uzun zamandır yapıldığını belirten Demirci: "Bu dolandırıcılık türü son yıllarda ülkemizde özellikle turizm sektöründe de çok fazla arttığı için fark edilmeye başlandı. Dolandırıcılar, bir otelin ismine çok benzeyen domain adresleri alabiliyor ve markanın sayfasının tüm içeriğini birebir kopyalıyorlar. Tatilci, sayfayı açtığı zaman aradığı otele girdiğini sanıyor. Kopya siteler çok profesyonelce ve ciddi paralar harcanarak hazırlanıyor. Ciddi paralar harcıyorlar çünkü çok ciddi miktarda para kazanıyorlar. Milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Bu durum sadece Turizm sektörüne mahsus olmamakla beraber maalesef yaygın olarak birçok kişinin başına gelebiliyor. Prodaft olarak son 1 yılda içinde tüm sektörleri barındıran 800.000'in üzerinde dolandırıcılık teşebbüsü vs. gibi amaçlar için açılmış sahte veya zararlı içeriğe müdahale ettik" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye gelmek istemeyebiliyor"

Kopya site dolandırıcılığı ile otellerin itibar, tatilcilerin ise para kaybettiğini ifade eden Demirci, "Dolandırılan aile otele geldiği zaman rezervasyonunun olmadığını görüyor. Otel de dolandırılan misafirine üzülerek uygun fiyata odasını açıyor. Aile de yarı dolandırılmış vaziyette tatil yapıyor ancak, bu en pozitif senaryo. Dolandırıcılık ülkemizdeki tesisler hedeflenerek gerçekleştirildiği için tatilciler bir daha ne o tesise ne de Türkiye'ye gelmek istemeyebiliyor. Tatilciler para kaybederken otellerimiz ve ülkemiz ise ciddi bir imaj ve güven kaybına uğruyor. Bu noktada otellerimizin ve sektörün bütüncül olarak da ciddi önlemler alması gerekiyor" dedi.

"72 saat içinde kapatılmasını sağlıyoruz"

Kopya sitelerin tespitinin çok zor olduğunu ifade eden Demirci, kopya sitelerin tespiti için çok ciddi bir teknik kapasiteye ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Demirci: "Zararlı kopya siteler belirlendiği zaman normal adli süreçler ile kapattırmak 1 yıldan fazla sürebiliyor. Bu sitelerin yüzde 30'luk bir kısmını ise kapatmanız mümkün değil, Prodaft'ın diğerlerinden farkı da bu konuda öne çıkıyor, bu konuda ihtiyacı olan her firmaya hizmet verebiliyoruz. Bankacılık, sigortacılık ve havacılık şirketlerine hizmet veriyoruz. Tesislerin kopya site sorununu kendi dijital departmanları ile çözmeleri çok zor. Mutlaka uzmanlaşmış teknik destek almaları gerekiyor. Tek bir siteyi kapatabilirsiniz ama bu siteler çok çabuk yeni isimler altında açılmaya devam ediyor olabiliyor. Dolayısı ile sürekli tespit yeteneğinizin olması önemli. Otellerimiz genellikle avukat tutarak sorunu çözmeye çalışıyor ama iş uzuyor, zaman ve para kaybediyorlar. PRODAFT olarak hedef kopya sitenin 72 saat içinde kapatılmasını sağlıyoruz. Tamamen teknik bir süreç ile sorunu çözebiliyoruz" diye konuştu.

Kopya sitelerle tatilcileri dolandıranlar, Türkiye ve otellerimizin imajına da zarar veriyor!

Dolandırıcılık, Türkiye, Turizm, Otel, Turizm, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Kopya sitelerle tatilcileri dolandıranlar, Türkiye ve otellerimizin imajına da zarar veriyor! - Son Dakika


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