Kopyayı önlemek için öğrencilerin başına karton kutu geçiren kolejden özür

Hindistan'ın güneyinde bulunan Karnataka eyaletindeki bir üniversite öncesi kolejde, birinci sınıf öğrencilerinin başına sınav sırasında kopya çekilmesini engellemek için karton kutu geçirildi.

"Times of India"nın haberine göre, kopya çekilmesine önlem olarak kimya sınavında meydana gelen olayda, yalnızca ön tarafı açık olan karton kutular öğrencilerin kafalarına geçirildi.

Haveri şehrindeki üniversite öncesi eğitim veren bir kolejde yaşanan olayın fotoğrafları kısa sürede sosyal medyaya düştü ve hızla yayıldı.

Tepkiler üzerine özür dileyen okul yönetimi, uygulamayı sona erdirdiklerini açıkladı.

Uygulamanın öğrencilerin rızası alınarak yapıldığını aktaran okul yetkilisi MB Satish, amaçlarının kopya çekilmesini engellemek olduğunu belirtti.

Satish, bazı öğrencilerin karton kutuları takmadığını ve uygulama için zorunluluk olmadığını belirterek, öğrencilerin istedikleri zaman kutuları başlarından çıkardıklarını ifade etti.

Eyaletteki yerel okullardan sorumlu kurulda başkan yardımcısı SC Peerjade ise eylemi "insanlık dışı bir uygulama" olarak tanımladı ve fotoğrafları görür görmez uygulamanın sonlandırılması için okula talimat verildiğini kaydetti.