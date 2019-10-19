Kopyayı önlemek için öğrencilerin başına karton kutu geçiren kolejden özür
26 dakika önce
Hindistan'ın güneyinde bulunan Karnataka eyaletindeki bir üniversite öncesi kolejde, birinci sınıf öğrencilerinin başına sınav sırasında kopya çekilmesini engellemek için karton kutu geçirildi.
Hindistan'ın güneyinde bulunan Karnataka eyaletindeki bir üniversite öncesi kolejde, birinci sınıf öğrencilerinin başına sınav sırasında kopya çekilmesini engellemek için karton kutu geçirildi.
"Times of India"nın haberine göre, kopya çekilmesine önlem olarak kimya sınavında meydana gelen olayda, yalnızca ön tarafı açık olan karton kutular öğrencilerin kafalarına geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:03
Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören yardıma koştu Trump'ı zora sokacak genelev iddiası: 1982 yılında 18 yaşından küçük bir kızla ilişkiye girdi Azil süreciyle başı dertte olan Trump'tan sosyal medyada gündem olan mesaj: Darbeyi durdurun Şili'de zamma isyan: Protestolar şiddet olaylarına dönüştü, OHAL ilan edildi