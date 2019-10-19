Son Dakika Haberleri: Kopyayı önlemek için öğrencilerin başına karton kutu geçiren kolejden özür
Son Dakika Dünya Kopyayı önlemek için öğrencilerin başına karton kutu geçiren kolejden özür

Kopyayı önlemek için öğrencilerin başına karton kutu geçiren kolejden özür

26 dakika önce

Hindistan'ın güneyinde bulunan Karnataka eyaletindeki bir üniversite öncesi kolejde, birinci sınıf öğrencilerinin başına sınav sırasında kopya çekilmesini engellemek için karton kutu geçirildi.

Kopyayı önlemek için öğrencilerin başına karton kutu geçiren kolejden özür, System.String[]

Hindistan'ın güneyinde bulunan Karnataka eyaletindeki bir üniversite öncesi kolejde, birinci sınıf öğrencilerinin başına sınav sırasında kopya çekilmesini engellemek için karton kutu geçirildi.


"Times of India"nın haberine göre, kopya çekilmesine önlem olarak kimya sınavında meydana gelen olayda, yalnızca ön tarafı açık olan karton kutular öğrencilerin kafalarına geçirildi.

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Hindistan, Times, India, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:03 
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