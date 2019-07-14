Son Dakika Haberleri: Kor ateşte yanmayı göze aldı, gözleri kapalı cağ kebap kesti
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Kor ateşte yanmayı göze aldı, gözleri kapalı cağ kebap kesti

4 saat önce

Kor ateşte yanmayı göze aldı, gözleri kapalı cağ kebap kesti Gözlerini bağlayıp ateşte pişen cağ döneri yılların ustası gibi kestiBURSA - Bursa'da iddia üzerine elleri bağlı kor ateşte cağ döner kesen vatandaşı görenler gözlerine inanamadı.

Kor ateşte yanmayı göze aldı, gözleri kapalı cağ kebap kesti
Gözlerini bağlayıp ateşte pişen cağ döneri yılların ustası gibi kesti
BURSA - Bursa'da iddia üzerine elleri bağlı kor ateşte cağ döner kesen vatandaşı görenler gözlerine inanamadı.
Ahmet Bektaş isimli vatandaş, arkadaşlarıyla gittikleri piknikte, iddia üzerine hiç ustalığını yapmadığı cağ döneri gözleri kapalı kesti. Kor ateşte pişen cağ kebabının başına geçen Bektaş gözlerini bağladı. Gözleri bağlı şekilde eline şiş ve bıçağı alan Ahmet Bektaş, yılların ustası gibi, ellerinin yanma tehlikesine rağmen eti kesmeyi başardı. İddiayı kazanan Bektaş'ı arkadaşları tebrik etti.
Kor ateşte yanmayı göze aldı, gözleri kapalı cağ kebap kesti
Ahmet Bektaş, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:02 Kaynak: İHA
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