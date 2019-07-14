Kor ateşte yanmayı göze aldı, gözleri kapalı cağ kebap kesti
4 saat önce
Kor ateşte yanmayı göze aldı, gözleri kapalı cağ kebap kesti Gözlerini bağlayıp ateşte pişen cağ döneri yılların ustası gibi kestiBURSA - Bursa'da iddia üzerine elleri bağlı kor ateşte cağ döner kesen vatandaşı görenler gözlerine inanamadı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:02 Kaynak: İHA
Kor ateşte yanmayı göze aldı, gözleri kapalı cağ kebap kesti
Gözlerini bağlayıp ateşte pişen cağ döneri yılların ustası gibi kesti
BURSA - Bursa
'da iddia üzerine elleri bağlı kor ateşte cağ döner kesen vatandaşı görenler gözlerine inanamadı. Ahmet Bektaş
isimli vatandaş, arkadaşlarıyla gittikleri piknikte, iddia üzerine hiç ustalığını yapmadığı cağ döneri gözleri kapalı kesti. Kor ateşte pişen cağ kebabının başına geçen Bektaş gözlerini bağladı. Gözleri bağlı şekilde eline şiş ve bıçağı alan Ahmet Bektaş, yılların ustası gibi, ellerinin yanma tehlikesine rağmen eti kesmeyi başardı. İddiayı kazanan Bektaş'ı arkadaşları tebrik etti.
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