Kör bir şoför sizi sollayıp geçse... - Son Dakika

Kör bir şoför sizi sollayıp geçse...

Üniversiteye hazırlanırken iş çıkışı bana ders çalıştıran gönüllü bir öğretmenim vardı.

Üniversiteye hazırlanırken iş çıkışı bana ders çalıştıran gönüllü bir öğretmenim vardı. Dersten sonra beni eve bırakıyordu. Bir akşam dersten sonra iki kahve söyleyip sohbete koyulmuştuk. Ünlü bir görme engellinin otomobil kullanmasından bahsediyordu, sonra sordu: "Hiç denedin mi?" Denemiştim, bir defa, birkaç metre de olsa... Babamın arabasını piknik alanında kullanmıştım ve annem çok panik olmuştu. "Sevdalısıyım otomobil kullanmanın, en büyük hayallerimden biri" dedim. Garson geldi, hesabı aldı. AVM'nin otoparkına konuşmadan indik. Birden etrafı tarif etmeye başladı çılgın öğretmenim. Anlamadım... Anahtarı uzattı "Çıkışa kadar sen kullan" diyerek. Gözlerim parladı, durakladım, "Emin misin?" diye sordum.

Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor


Tereddütsüz "Evet!" dedi.


Anahtarı alıp kapıya sarıldım. Bir kahkaha patladı, arka kapıya sarılmışım heyecandan ve şaşkınlıktan. Normal değil mi şaşırmam, kim kör birine otomobilini verir! Geçtim direksiyona, tek seferde çalıştırdım. "Vay!" dedi öğretmenim, "Geri ve sağa doğru çıkmamız gerekiyor." Yavaşça çıktık park ettiğimiz cepten. İleri, sağa 90 derece gibi komutlar verdi ve ekledi "Bir de kullanırken bana değil önüne bakman gerekiyor." Beraber güldük. Ben onu cesaretinden ötürü tebrik ettim, o da beni şoförlüğüm için. Müthiş bir şeydi, önce şaşkınlık, sonra heyecan, adrenalin, coşku, sevinç; harika hissediyordum. 10 yıldır üzerinde çalışılan otonom -kendi kendine gidebilen- otomobillerin yola çıkması için gerekli yasal düzenlemeler yapıldığında görmeyenler bu mutluluğu hep yaşayacak.


Kızımın iki teker bisikleti bana yaradı


Geçen pazar sabahı küçük kızım, yatağından kalkar kalkmaz "Baba!" diye coşkuyla geldi, hop diye atladı kucağıma. "Bugün bisikletimin destek tekerlerini çıkarmak istiyorum" dedi. Çok kararlı gözüküyordu, "Gerçekten istiyor musun? Biraz tehlikeli olabilir" dedim. "Evet!" dedi yüksek sesle.


Hazır üniversite sınavı nedeniyle sokağa çıkmak yasak, trafik de yok, tam sırası diye düşündüm. Çekmeceden ayarlı vida anahtarını kaptığım gibi sokaktaydık. Söktük küçük tekerlekleri. Bisiklete yerleşti hemen. "Önce dinle, ilk öğreneceğin şey düşmek" dedim ve biraz bununla ilgili konuştuk. Kullanmayı denediğinde çok da kolay olmadı, vazgeçmek üzereyken "Baba sen sürsene bir kere" dedi. "O benim için çok küçük" dedim. Hiç altta kalmayan kızım "Otomobil sürenler büyük küçük bütün arabaları sürüyor baba" dedi. Çaresiz caddenin tam ortasına geçtim, koca gövdemle bisikletin üzerine oturdum ama olmadı! Cebimdeki vida anahtarıyla koltuğu yükseltim ve tekrar oturdum. "Dümdüz gidebilirsin baba" dedi. "Önünde hiçbir şey yok." Bastım pedallara, yanımda koşmaya başladı, sokağın sonuna kadar gittik. Tadını unuttuğum bir şeymiş bisiklete binmek. Ben de çok mutlu olmuştum ayrıca beni hiç yalnız bırakmaması da takdire şayandı. Öğleden sonra artık kendi sürebiliyordu… Çığlıklar atıyordu sevinçten. Otomobil sürerken yaşadığım coşkuyu o yaşıyordu. İnsanın ömründe birkaç defa yaşayabileceği sınırlı anlardan biri ve bence çok kıymetli...

kızım dizisi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 07:37 

Son Dakika Magazin Kör bir şoför sizi sollayıp geçse... - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

16:57 Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş 16:30 Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak 15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 11:39 Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
07:46
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
05:11
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 08:01:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kör bir şoför sizi sollayıp geçse... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]