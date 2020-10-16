Kör eden sahte alkol üretim yerine baskın - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sahte alkol imalat edilen yere baskın yapan ekipler, evin sahte içki imalathanesi olduğunu ve bu adresten piyasaya satış yapıldığını tespit etti. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri takip ettiği bir şahsın Yirmiikigün Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Sahte alkol imalathanesi olduğu tespit edilen adreste alkol yapımında kullanılan 5 litre etil alkol, 10 şişe kaçak-sahte alkollü içki, 15 şişe anason ve viski aroması, 1 adet ölçeklendirme aleti, 1 adet alkolmetre,8 adet enjektör,1 adet maşrapa ve 2 adet huni ele geçirildi. Şüphelinin evinde ürettiği sahte içkileri piyasaya sattığı tespit edildi.

Yapılan araştırmada ele geçirilen sahte içkilerin insanlarda ciddi düzeyde hayati tehlikeye sokacak zehirlemeye, kan kusmaya ve devamında geçici körlüğe neden olacak içerikte olduğu saptandı. Sahte içki üretip satan ve halkı zehirleyen A.R.Y. (69) isimli şahsın Emniyet Müdürlüğünde gözaltında olduğu, ilerleyen günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ