"Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri - Son Dakika
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"Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri

26.07.2022 11:13
"Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri

12 yaşında görme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın söylediği birçok kehanetin gerçekleşmesi sonrası tedirginlik arttı. Vanga, 2022 yılı için yaptığı 'deprem ve seller artacak' kehaneti tuttu. Geçtiğimiz gün Balıkesir'de bugün de Kahramanmaraş'ta deprem olmasının ardından yeni depremlerin gelmesinden endişe duyulmaya başlandı.

"Her dediği çıkan kahin" olarak adlandırılan Nostradamus'un kehanetlerinin ardından bu kez de 12 yaşında görme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle "Kör kahin" olarak adlandırılan Baba Vanga'nın 2022 yılı kehanetlerinden biri gerçekleşti.

"DEPREM VE SELLER ARTACAK" DEMİŞTİ

2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu. Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü.

TÜRKİYE'DE DEPREMLERDE ARTIŞ

Son günlerde Türkiye'de yaşanan depremlerin sayısında artış yaşanması da "Baba Vanga'nın kehaneti tuttu" şeklinde yorumlandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de bugün de Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler paniğe neden oldu.

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Kahramanmaraş, Nostradamus, Baba Vanga, Balıkesir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Kör Kahin' olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri - Son Dakika
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