Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 için 3 korkutucu kehaneti ortaya çıktı - Son Dakika
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Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 için 3 korkutucu kehaneti ortaya çıktı

14.11.2022 17:55
Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 için 3 korkutucu kehaneti ortaya çıktı

"Kör kahin" olarak bilinen Baba Vanga'nın 2023 yılı hakkında 3 farklı kehaneti ortaya çıktı. Vanga'nın, "İnsanlar artık laboratuvarlarda yetişmeye başlayacak" şeklindeki kehaneti dikkat çekti.

Kahinler arasında sözüne en fazla itibaren edilenlerden biri olan Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Vanga'nın 2023 için öngördüğü 3 kehanet daha ortaya çıktı. Kehanetlerden sonuncusu ise diğerlerinden daha fazla ilgi çekti.İşte Baba Vanga'nın 2023 yılına yönelik kehanetleri...

BİYOLOJİK SİLAHLAR

Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah araştırmaları yapacağı kehanetinde bulunduğu iddia edilmektedir. Bu tür deneyler sonucunda yüz binlerce insanın ölebileceği iddia edilmektedir. Birleşmiş Milletler'in Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneyleri fiilen yasaklamaktadır. Buna rağmen, potansiyel biyolojik silah bölümlerini gizlice yürüttüğünden korkulan bazı ülkeler vardır.

NÜKLEER PATLAMA

Baba Vanga'nın 2023 yılında bir nükleer santral patlamasından yana olduğu da iddia ediliyor. Kiev'in Moskova'yı "nükleer şantaj" yapmakla suçladığı Ukrayna'da bir felaket yaşanmasından korkuluyor. Rusya, çevresinde savaş sürerken Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nin kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor.

DOĞUMLARIN SONU

Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı son tahminde, doğal doğumların yasaklanabileceğini ve insanların laboratuvarlarda yetiştirileceğini iddia ettiği söyleniyor. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verebilecek, ebeveynler ise saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünümlerini kişiselleştirebilecek. Bu kesinlikle Baba Vanga'nın en garip öngörülerinden biri olarak görülüyor.

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Baba Vanga, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 için 3 korkutucu kehaneti ortaya çıktı - Son Dakika
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