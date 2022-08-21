Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa'nın "Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum" dediği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa'nın "Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum" dediği ortaya çıktı

21.08.2022 16:38

Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa'nın "Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum" dediği ortaya çıktı Başına yorgun mermi isabet eden Musa, hastanede yaşam mücadelesi veriyor "Çocuk 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' dedi ve traktörün direksiyonuna düştü" Kocaeli'de traktör üstünde bulunduğu...

Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa'nın "Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum" dediği ortaya çıktı

Başına yorgun mermi isabet eden Musa, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

"Çocuk 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' dedi ve traktörün direksiyonuna düştü"

KOCAELİ - Kocaeli'de traktör üstünde bulunduğu esnada başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Çocuğun akrabası, "Musa traktörde oturuyordu, dedesi de bahçeye gitmek için hazırlık yapıyordu. Bu hazırlık esnasında bir yerden kurşun geldi. Çocuk 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' dedi ve traktörün direksiyonuna düştü" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken, Musa'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Çocuk, 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' dedi ve kafası direksiyona düştü"

Olayı anlatan Musa'nın dedesinin kardeşi Orhan İlter, "Musa traktörde oturuyordu, dedesi de bahçeye gitmek için hazırlık yapıyordu. Bu hazırlık esnasında bir yerden kurşun geldi. Çocuk 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' dedi ve traktörün direksiyonuna düştü. Dedesi çocuğu alıp yere yatırdı ve ardından ambulansı çağırdı. Sonrasında da hastaneye götürüldü" diye konuştu.

"Bugün komşumun çocuğuna oldu, yarın benim çocuğuma da olabilir"

Olay sırasında evde olduğunu anlatan İlter ailesinin komşusu Serdar Tarcan, "Olay olduğunda evdeydim, bağrışmalar üzerine evin önüne geldim. Çocuk ambulansta yatıyordu. Nasıl oldu, nereden geldi, nereden atıldı bilmiyorum. Sonuçta dışarıdan bir yerden çocuğa rast geldi. Düğünlerde, bayramlarda silahla ateş etme olayının kalkması lazım. Bugün komşumun çocuğuna oldu, yarın benim çocuğuma da olabilir. Herkesin başına böyle bir olay gelebilir" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa, 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' demiş Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa, 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' demiş Karamürsel sahillerinde atlı jandarma timi görevde Karamürsel sahillerinde atlı jandarma timi görevde
Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa'nın 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' dediği ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki
16:21 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı
15:45 Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
15:34 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşma sağladı
15:33 Yunan medyası "Türkleri titreten" sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA
15:17 Oyuncu Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını sarstı! Ünlü isimler taziye mesajlarını sosyal medyadan paylaştı
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:52 Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 16:38:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa'nın "Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum" dediği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement