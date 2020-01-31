Kör kuyuya düşen kuzu itfaiyeciler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kör kuyuya düşen kuzu itfaiyeciler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Kör kuyuya düşen kuzu itfaiyeciler tarafından kurtarıldı

6 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde içinde su bulunmayan 17 metre derinliğindeki kör kuyuya düşen kuzu Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldıEdinilen bilgiye göre, Yatağan Yeşilbağcılar mahallesi Karamersin Ovası mevkisinde Önay Özman'a ait kuzu içinde su bulunmayan 17...

Kör kuyuya düşen kuzu itfaiyeciler tarafından kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Yatağan ilçesinde içinde su bulunmayan 17 metre derinliğindeki kör kuyuya düşen kuzu Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı


Edinilen bilgiye göre, Yatağan Yeşilbağcılar mahallesi Karamersin Ovası mevkisinde Önay Özman'a ait kuzu içinde su bulunmayan 17 metre derinliğindeki taş duvar örme kuyuya düştü. Kuzu sahibinin Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliğine bilgi vermesi üzerine itfaiyeciler ip yardımı ile kuzuyu kuyudan kurtararak sahibine telsim ettiler. - MUĞLA

Yatağan, İtfaiye, Muğla, Kuzu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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