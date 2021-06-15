Üye Girişi
Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı

15.06.2021 13:48
Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri AB Bilgi Merkezi tarafından 'Çevre İçin Harekete Geç-görmezden gelme' projesi kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan Koramaz Vadisi'nde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri AB Bilgi Merkezi tarafından 'Çevre İçin Harekete Geç-görmezden gelme' projesi kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan Koramaz Vadisi'nde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Kayseri AB Bilgi Merkezi farkındalık oluşturmak amacıyla 'çevre için harekete geç - görmezden gelme' kampanyası başlattı. Proje kapsamında Kayseri Ticaret Odası personeli ile çevre gönülleri sabahın erken saatlerinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde bir araya geldi. Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan etkinlikte tarihi, kültürel ve doğal güzelliğiyle Koramaz Vadisi'nde hem doğa yürüyüşü yapıldı, hem de çevreye atılmış çöpler toplandı. Etkinlik alanında bir açıklama yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "UNESCO Kültür Mirasının listesinde olan bir vadideyiz. Doğayla iç içe tüm arkadaşlarımızla beraber burada bir yürüyüş yaptık. Buradaki tarihi doğal güzellikleri görme fırsatı bulduk. Gerçekten değerini bilmemiz lazım. Bu memleketimizin güzelliklerine sahip çıkmak, kültürümüze, mirasımızı da sahip çıkabilmek içinde tüm arkadaşlarımızı, hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum. Mutlaka gelip görsünler. Buranın oksijen deposu olduğunu, kültürel ve tarihi zenginliğinin olduğunu mutlaka tanısınlar isteriz. Bizler bu hareketimiz ile bir nebze de olsa çevre bilinci ile birlikte doğaya olan saygımızı artırmayı gaye edindik. Çünkü bu bir yaşam konusudur, bizler gelecek nesillerimize daha temiz bir doğa bırakmak istiyorsak yarının doğasını bugünden korumaya başlamalıyız. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre daha düzenli, korunabilir bir doğa bırakmak hepimizin boynumuzun borcu. En büyük temizlik çevreyi kirletmemektir. Bu duyarlılığı bu hassasiyetleri vatandaşlarımıza aktarmak zorundayız. " dedi.

AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen 'Çevre için harekete geç' etkinliğine katılan gönüllerde İnsanlık görevini yerine getirdiklerini söylediler. Çevre bilinci ile alakalı, şu mesajları verdiler;

"Yaşanılabilir bir şehir, yaşanılabilir bir ülke için doğayı yaşat ki insan yaşasın. Doğayı korumazsak, doğa bir şekilde bizi pişman ediyor. Umarım gelecek nesillere güzel bir çevre bırakırız. Çevre kirliliğinde ve çevre korunmasında farkındalık oluşturmak istedik. Çevremiz çok değerli, birbirimize sahip çıktıkça doğaya da sahip çıkacağız. Dünya bizim dünyamız. Malum pandemi dönemindeyiz. Oksijene, ağaçlara, yeşilliğe ihtiyacımız var. Gelecek nesillere daha nezih bir çevre bırakmak için bu kampanyaları destekliyoruz. Herkes kapısının önünü süpürürse her yer temiz olur. Özellikle tüketim konusunda bilinç düzeyimizi artırarak çevreyi daha az kirletmeliyiz. Böylece gelecek nesillere de daha temiz bir dünya bırakabiliriz. Geleceğimiz için lütfen çevremizi temiz tutalım. Duyarlı olalım."

AB Türkiye Delagasyonu'nun da desteklediği etkinlik kapsamında Koramaz Vadisi içerisinde bulunan tüm atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Katılımcılara etkinlik sonunda kahvaltı ikram edildi. Kampanya ile birlikte insanların çevrelerinde, özellikle doğada, piknik alanlarında, park ve yeşil alanlarda gördükleri, çöp, plastik, pet şişe gibi atıkları, toplamadan öncesini ve toplandıktan sonrasını fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarında #görmezdengelme hashtagı ile paylaşması bekleniyor. Bu kampanya ile insanların çevre ve doğanın korunması için duyarlılığının artırılması planlanıyor. - KAYSERİ

Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı
Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı
Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı
Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı
Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı
Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı

UNESCO Dünya Mirası, Avrupa Birliği, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı 14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum 13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı 13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
Görenler şaşıp kaldı! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi 13:03 Görenler şaşıp kaldı! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı 12:12 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı 11:43 Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak

Son Dakika Haberleri
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı
13:55 Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak
13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı
13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak         
13:56
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da! Bir ilki gerçekleştirip gövde gösterisi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da! Bir ilki gerçekleştirip gövde gösterisi yaptı         
12:53
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır         
11:34
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 14:22:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement