Koramaz Vadisi'nde ziyaretçiler, karlı havada yürüyüşün tadını çıkarıyor - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ne gelen vatandaşlar burada beyaza bürünen doğada yürüyüş yaparak karlı havanın keyfini sürüyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koramaz Vadisi, yaz ve bahar aylarında olduğu gibi kışın da doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Dünyanın ender bölgelerinden olan vadi, yazın yemyeşil örtüsünü geride bırakarak kışın beyaza bürünen doğasında kuş cıvıltılarıyla, küçük dere yatağıyla misafirlerine huzurlu bir ortam sunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenmesinin ardından ziyaretçileri de artan Koramaz Vadisi, birçok tarihi yapısıyla 4 mevsimin verdiği güzelliklerle konuklarına her dönem faklı güzellikler yaşatıyor.

Beyaza bürünen yollarda ayaklarıyla basıp hissettikleri karda yürüyen doğaseverler, günün ilk saatlerinde kahvaltılarını burada yapmayı ve fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmiyor.

"Burası kışın karla kaplı ayrı bir güzelliğe sahip"

Ziyaretçilerden Mehmet Özbay, AA muhabirine, her dönem Koramaz Vadisi'ne gelip yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Yürüyüş için çok güzel bir alan olduğunu belirten Özbay, şunları kaydetti:

"Düz bir alan olduğu için yürüyüş rahat oluyor ve yeni başlayan arkadaşlara alıştırma gibi oluyor. Burası UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Kışın karla kaplı ayrı bir güzelliğe sahip. Bahar aylarında çiçekler açtığında, yeşile büründüğünde ayrı bir güzelliği var. Dereden sular akıyor, cıvı cıvıl kuşlar var. İnsanlar hafta sonları burada geçiriyor. Buraya Kayseri'nin her bölgesinden misafir geliyor. Yıl içerisinde bu grupla 4-5 kez burada kesin yürüyüş yapıyoruz. Tabii farklı arkadaşlarla da geliyoruz."

Gülçin Çelik de arkadaşlarıyla zaman zaman Koramaz Vadisi'ne geldiğini ve burada kendini huzurlu hissettiğini dile getirdi.

Doğanın her mevsim kendilerine farklı bir güzellik sunduğunu anlatan Çelik, "Biz buraya daha önce bahar ayında da gelmiştik, çok güzeldi. Bu sefer de karlı bir ortamda yürümek istedik. Gayet güzel bir yer. Şehirden uzak sakin bir yer. Sabah erken saatlerde gelip yürüyüşümüze başlıyoruz. Burada kahvaltımızı da yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Barış Yılmaz ise Koramaz Vadisi'ne şehir içinden ve dışından birçok misafirin geldiğini söyledi.

Vadiyi herkesin görmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, " Mimar Sinan'ın, eski Ermenilerin yaşadığı, tarihi Gesi Bağları ile örtüşen, temiz havası ve kaynak sularının bol olduğu insanların şehir hayatından arınabildiği yer burası. Anın tadı yazın yeşille, kışın karla birleşiyor. Burada doğal yerlerde karların olması, hayvan sesleri, temiz hava güzel bir ortam oluşturuyor." dedi.