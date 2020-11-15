Koramaz Vadisi'ndeki taş ocağı için köylüler hukuki süreci başlattı - Son Dakika

Koramaz Vadisi'ndeki taş ocağı için köylüler hukuki süreci başlattı

15.11.2020 11:50
Koramaz Vadisi'ndeki taş ocağı için köylüler hukuki süreci başlattı, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Subaşı, Küçükbürüngüz ve Büyükbürüngüz mahalleleri sakinleri, mahallelerin içerisinde bulunduğu ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Koramaz Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağı için hukuki süreci başlattılar.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Subaşı, Küçükbürüngüz ve Büyükbürüngüz mahalleleri sakinleri, mahallelerin içerisinde bulunduğu ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Koramaz Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağı için hukuki süreci başlattılar.

Daha önce de mahalle yakınlarına yapılacak olan taş ocağı için harekete geçip ocak görevlileri ile görüşerek çalışmaları durduran mahalle sakinleri, avukatlara vekalet vekalet vererek yapılacak taş ocağının çalışmalarını durdurmak için hukuki süreci başlattı.

ÇED raporlarının araştırılması gerektiğini söyleyen Avukat Fatih Emre Cingöz, "Bugün burada toplanmamızın sebebi, Şubaşı Mahallesinde yer alan yer altı şehrine ilişkin zarar veren bir madencilik faaliyetine karşı köylülerin birlik olmasıdır. Köylüler Cuma günü temasa geçtiler bizimle ve kısa zaman içinde yaptığımız araştırmalarda karşımıza çıkanlar, öncelikle Subaşı Yer altı Şehrinin 151 ada 10 ve 18. parsellerde izin belgesinde yer aldığı. Ancak köylülerle birlikte yaptığımız araştırmalar neticesinde, Subaşı Yeraltı Şehri'nin sadece 151 ada 10 ve 18. parsellerde değil, 152. ada 62 ve 66. Parsellerde de yer aldığı görünmektedir. Öncelikle sit alanlarının genişleteme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bunlar dışında 152. ada 62 ve 66. parsellerde bulunan yeraltı giriş kapılarının da kapandığı görülmektedir. Böyle önemli yerlerin yakınında yürütülecek olan madencilik faaliyetlerine ilişkin, ÇED raporu alınmaması yönünde bir karar verilmiştir. Binlerce yıllık yeraltı şehrinin bulunduğu bir alanda raporun neden gerekli olmadığına dair bir görüş bildirilmiş ancak gerekli araştırılmanın yapılmadığı kanaatindeyiz. Faaliyetler devam ederse zarar da büyüyecektir" dedi.

Avukat Ali Söylemez ise, "Binlerce yıllık tarihimiz zarar görmüştür burada. Şu an itibariyle köylülerimizle yeni temasa geçtik. Vekalet işlemleri tamamlandıktan sonra, en geç Salı günü hukuksal süreç mahkemeye intikal ettirilerek yürütmeyi durdurma kararı alınmaya çalışılarak ve dava açılarak ilk iş bu madenin dava süresince vereceği zararı önlemek amacıyla yürütmenin durdurulmasını talep edeceğiz. Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan bir vadimiz. Bunu turizme kazandırma ve daha da ileri götürmek adına çalışmalarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Patlamalardan camlarının sarsıldığını söyleyen mahalle sakini Ekrem Tuna da, "Biz Koramaz'ı Koramaz da bizi seviyor. Buradaki patlamalar 2 bin 400 metre mesafeden duyulmaz mı? Oradaki patlama sadece taş değil, orada bizim anılarımız patlıyor, gözyaşlarımız patlıyor. Dedelerimin, ninelerimin anıları patlıyor. Daha önce de söyledim, bu kimseye hayır getirmez. Lütfen bunu duysunlar. Patlamaların duyulacağı kesin. Zaten şimdiden duyuyoruz. Bazen fazla koyuyorlar galiba ki inanın camlarımız sarsılıyor. Burada nasıl patlamalar olacağını gelecekte göreceğiz. Şimdiden başladı zaten. Hissetmemek mümkün değil. Buradaki kaynakların zarar görmemesi mümkün değil. Patlamalarda eminim ki su kaynakları zaten kuruyacak. Lütfen bu gözyaşımızı duysunlar" dedi. - KAYSERİ

Koramaz Vadisi'ndeki taş ocağı için köylüler hukuki süreci başlattı
Koramaz Vadisi'ndeki taş ocağı için köylüler hukuki süreci başlattı

UNESCO Dünya Mirası, Melikgazi, Kayseri, Subaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koramaz Vadisi'ndeki taş ocağı için köylüler hukuki süreci başlattı - Son Dakika


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