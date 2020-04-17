Koramaz Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren, Mimar Sinan'ın memleketi Ağırnas'ın da içinde bulunduğu Koramaz Vadisi'nin, kalıcı listeye alınması için bilim adamlarının da bölgeyi sahiplenerek çalışmalar yapması gerektiğini belirtti.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi sınırları içinde bulunan vadinin, Kültepe Höyüğü ile de yan yana olduğunu belirterek, yıllardır bu zenginliklerin hak ettiği şekilde tanıtılamadığını, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Erciyes Üniversitesi ile bir araya gelerek vadide tespit çalışmaları başlattıklarını dile getiren Büyükkılıç, bölgede Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait izler bulunduğunu aktardı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin pek çok güzelliğe ev sahipliği yaptığını ifade ederek, Koramaz Vadisi'nin de bu güzellilerin ve değerlerin simgesi olduğunu dile getirdi.

Vadinin, dünyanın ender bölgelerinden olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Koramaz Vadisi dillere destan Gesi, Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas, Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Turan, Vekse, Kayabağ, Yeşilyurt, Gürpınar, Bağpınar, Nize gibi yerleşim yerlerini içine alıyor. Vadide yüzlerce kuşluk, 26 çeşme, 18 tatlı su kaynağı, 6 köprü, 6 değirmen, 9 cami, 100'den fazla sivil mimari yapı, 40'dan fazla kaya oyma kilise, 7 yerleşim yeri, 21 yeraltı şehri, 21 columbarium mezar, 6 tümülüs var. İpek Yolu'nun üzerinde olan bölgede yüzyıllar öncesine ait kağnı izleri var. Bunlar şimdilik tespit edebildiklerimiz, daha nice zenginlik var. Koramaz Vadisi zenginlikler vadisi."

Büyükkılıç, UNESCO'nun geçici listesinden kalıcı listeye geçmek için hem belediye hem de ÇEKÜL Vakfı ve Erciyes Üniversitesi olarak büyük çaba göstereceklerini kaydetti.

Kalıcı listeye de gireceklerine inandıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Biz gereken çalışmaları hem belediyemiz hem de diğer kurumlarımızla yapacağız. Bilim adamlarının da buraları sahiplenmesi gerekir. Bu verileri, zenginlikleri sahiplenen bir anlayış ve yapı gerekiyor. Birçok kurumla ortak çalışmalar yapacağız. Ben başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.