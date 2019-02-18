Son Dakika Haberleri: Koramiral Şükrü Okan Tirebolu'da Anıldı

Koramiral Şükrü Okan Tirebolu'da Anıldı

16 dakika önce

Koramiral Şükrü Okan, vefatının 62. yılında, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde anıldı.

Koramiral Şükrü Okan Tirebolu'da Anıldı, System.String[]
Koramiral Şükrü Okan, vefatının 62. yılında, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde anıldı.


Tirebolu Kahramanlar Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşma yapan Belediye Başkanı Karabıçak, Koramiral Okan'ı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Karabıçak, Tirebolulu değerleri ve şehitleri her zaman yad ettiklerini belirterek, "Gelecek nesillerimiz tarafından unutulmamasını sağlıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:29 Kaynak: AA

Giresun, Tirebolu, Güncel
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