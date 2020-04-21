Korana virüs riskine aldırmayan vatandaşlar pazar yerini doldurdu - Son Dakika

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Korana virüs riskine aldırmayan vatandaşlar pazar yerini doldurdu
6 saat önce
Tekirdağ'da 4 günlük sokağa kısıtlaması öncesi şehir merkezinde kurulan Salı Pazarı'na gelen vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden sosyal mesafe kurallarına aykırı alışveriş yaptı.
Tekirdağ'da 4 günlük sokağa kısıtlaması öncesi şehir merkezinde kurulan Salı Pazarı'na gelen vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden sosyal mesafe kurallarına aykırı alışveriş yaptı.
Çin'den bütün dünyaya yayılan korona virüs belasının Türkiye'de de görülmesi üzerine sıkı önlemler alınmaya çalışılıyor. Korona virüse karşı 23 Nisan'dan itibaren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Tekirdağ'ın şehir merkezinde kurulan Salı Pazarı'na gelen vatandaşların hiçbir uyarıya dikkat etmeden sosyal mesafe kurallarına aykırı alışveriş yapması hayrete düşürdü. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:37 Kaynak: İHA
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