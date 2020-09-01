Koranadan değil cezadan korkuyorlar - Son Dakika

- Koranadan değil cezadan korkuyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmamaya özen gösterirken, takma konusunda aynı titizliği göstermiyor. Maskeyi cezadan korunma yöntemi olarak kullanan vatandaşlar, korona virüse karşı kullanacakları maskeyi bileğine ya da dirseğine takıyor.

Sosyal mesafenin gözetilmediği kentte toplu taşıma durakları, çarşı, sokaklar ve caddeler insan kaynıyor. Alınan onca önleme rağmen tepkisiz kalan vatandaşlara ise kurallara riayet eden vatandaşlar tepki gösteriyor.

"Bunaldım diyen yalan konuşuyor"

Maske takmayanlara tepkisini dile getiren Mehmet Aydın, insanın özünde temizlik olduğunu söyledi. Aydın, "İnsan asaletli olacak asaletli adam temiz olur, olmayan adam temiz olmaz. Be takmam ben bunaldım bu yalan söylüyor. Devletimizin 3 önerisi var hijyene dikkat edeceksin, mesafeye dikkat edeceksin, maskeyi takacaksın başka bir şey yok" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Türkiye 40 milyona inerdi"

"Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımız çok akıllı, kaliteli dünya lideri" diyen Aydın, başka memlekette bunlar olsa şuanda Türkiye'nin nüfusu 40 milyona inerdi diyerek alına tedbirlerin yerinde olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in korona virüsü unuttuğunu ifade eden Filiz Postoğlu, hijyen olarak kent anlamında genel bir sıkıntı olduğunu söyledi. Postoğlu, "İnsanlar unuttular galiba. Bir boş vermişlik var son 15 gündür. Daha öncesinde böyle bir şey yoktu" diyerek gelinen durumu anlattı.