Koranavirüs aşısında yaş sınırı 12'ye indi (2) - Son Dakika

SEYAHAT DIŞINDA EK AŞI GEREKLİLİĞİ YOK

Sağlık Bakanı Bakan Koca Fahrettin Koca, 4'üncü doz ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" ifadelerini kullandı.