"Koranavirüs dev organizasyonu da etkileyebilir" - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Koranavirüs dev organizasyonu da etkileyebilir' - Son Dakika Spor

"Koranavirüs dev organizasyonu da etkileyebilir"

6 saat önce

açıklamalarda bulundu.

açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONA ETKİLENEBİLİR"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenme veya iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve koronvirüsünün sadece günlük hayatı değil sportif aktiviteleri de etkilediğini vurgu yapan Doç.Dr. Korkut Ulucan şunları söyledi: "Özellikle virüsün biyolojik,  genetik yapısı her ne kadar anlaşıldığını zannetsek de yeni bilgiler elde ediyoruz çünkü daha yeni bir virüs.Normal virüslere benzeyen yanları da benzemeyen yanları da var.O yüzden de temas ile ilgili bütün aktiviteler de ihtiyatlı davranmamız lazım.Bunun başında da biliyorsunuz spor aktiviteleri geliyor. Özellikle önümüzde Avrupa Futbol Şampiyonası var.Her ne kadar normal viral metobolizmaya baktığımızda sıcaktan etkilendikleri görülse bile bu virüs hakkında çok net bilgilere sahip değiliz. Muhtemelen de bu şampiyonada müsabaka sırasında sporcular belli bir şekilde kendilerini korusalar da taraftar açasından tehlike var. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenme veya iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıyayız.Özellikle İtalya'da belli maçlar ertelendi, bazıları seyircisiz  oynanma kararı aldı. Ama tabii ki sportif aktivetelerin en büyük olayı seyircidir.Bu yüzden sıkıntılı günler bekliyor bizi.NBA'de olsun diğer branşlarda olsun belli sportif aktivitelerde olsun belli hareketler teması gerektiren hareketler yasaklandı"

İGÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan tüm bireylerin çalıştığı farklı sektörleri bir araya getirmek ve bu alanda Türkiye genelinde yapılan çalışmalara katkı sağlamayı amaç edinildiğinin belirtildiği Spor Çalıştayı'nda 7 masada, 7 farklı komisyon, 7 farklı konu görüşülüyor.


- İstanbul
Korkut, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:09 Kaynak: DHA
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