Koranavirüs karantinasına alınan köyde sıkı önlemler(2) - Son Dakika

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Koranavirüs karantinasına alınan köyde sıkı önlemler(2)
7 saat önce
EL DEZENFEKTANLARI KOYULDUKarantinaya alınan Kurudere köyüne, el dezenfektanları koyuldu.
EL DEZENFEKTANLARI KOYULDU
Karantinaya alınan Kurudere köyüne, el dezenfektanları koyuldu. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, karantina kararından hemen sonra belediye olarak harekete geçtiklerini anlatarak, "Ekiplerimiz Kurudere köyümüzün farklı yerlerine el dezenfektanları yerleştirdi. Maske, eldiven, dezenfektan, tulum ve gıda eksiklikleri giderildi. Hemşerilerimizden, tedbir ve önlemlerini almalarını rica ediyorum. Alınan karantina kararının, köyümüzün ve vatandaşlarımızın yararına olacağına inanıyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:35 Kaynak: DHA
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