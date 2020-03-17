Koranavirüs salgınına tepkisiz kalmadılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koranavirüs salgınına tepkisiz kalmadılar - Son Dakika

Koranavirüs salgınına tepkisiz kalmadılar

10 dakika önce

Mersin'deki Özge Karapınar Güzellik Akademi ve Estetik Merkezi, son günlerde yaşanan 'koronavirüs' salgınından dolayı 19 Mart'a kadar eğitim ve randevularını durdurdu.

Koranavirüs salgınına tepkisiz kalmadılar, System.String[]

Mersin'deki Özge Karapınar Güzellik Akademi ve Estetik Merkezi, son günlerde yaşanan 'koronavirüs' salgınından dolayı 19 Mart'a kadar eğitim ve randevularını durdurdu.


Akademi Kurucusu Özge Karapınar, yaptığı yazılı açıklamada, sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünya önemli bir sınav veriyor. Ülkemizde de üst düzey önlemler alınırken, bizler de kendi ölçeğimizde bu önlemlere destek vermek zorundayız. Bu anlamda 19 Mart tarihine kadar tüm randevularımızı ve eğitimlerimizi dondurduk. Önümüzdeki günlerde bu süreci uzatmamız gerekirse uzatacağız. Danışanlarımız ve öğrencilerimizin sağlığı bizler için her şeyden önemli. Tüm dünya virüs salgınından ciddi şekilde etkilenirken ülkemiz, aldığı tedbirler ile salgını en alt seviyede yaşamakta. Bizler de vatandaşlar olarak bu süreçte devletimizin aldığı kararlara saygı göstererek, hijyen kurallarına her zamankinden fazla dikkat edip, kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız" dedi. - MERSİN

Karapınar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Benzine üçüncü büyük indirim geliyor
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak         
20:55
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi         
19:25
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti         
18:18
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı         
17:52
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro         
17:28
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor         
17:28
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı         
17:26
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi         
17:26
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu         
16:52
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı         
16:23
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi         
16:17
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 15:02:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koranavirüs salgınına tepkisiz kalmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]