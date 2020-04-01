Koranavirüse rağmen 26 kişi kahvehane de yakalandı - Son Dakika

ESENLER'de kahvehaneye baskın yapan polis içeride 26 kişiyi yakaladı. Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı. Polis baskını sırasında bazı kişilerin kahvehanenin deposuna saklandıkları anlar kameraya yansıdı.

BASKIN SIRASINDA BAZILARI DEPOYA SAKLANDI

Esenyurt İnönü Mahallesi, Kemalpaşa caddesi üzerinde bir kahvehanede kalabalık bir grubun oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri içeri girdiklerinde kahvehaneni açık olduğunu ve içerdeki tüm masaların dolu olduğunu gördü. Baskın sırasında kahvehaneni deposuna saklanan bazı kişiler polis tarafından dışarı çıkartıldı. O anlar ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

HEPSİNE İŞLEM YAPILDI

Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane de 26 kişi hakkında idari işlem yapıldığı her birine Kaymakamlık tarafından 750 lira ile3 bin 180 lira arasında ceza kesileceği öğrenildi. Öte yandan işyerini çalıştıran Ersunal Ç.'ye ise TCK.195. maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi